У разі перемир'я 25% України залишаться під контролем РФ – посол у Туреччині

Припинення вогню без виведення російських загарбників з тимчасово окупованих територій України надасть Росії можливість для подальших атак.﻿ Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Euronews, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Він зазначив, що вирішення проблеми російської окупації, яка триває вже понад два роки, полягає у захисті територіальної цілісності України в межах міжнародного права.

"Будь-яка інша пропозиція рішення не повинна прийматися до розгляду, і з цієї причини ми відхилили її" , - зауважив посол.

Він додав, що багато країн пропонували ідею припинення вогню, але не замислювалися про її наслідки.

Припинення вогню, за словами Боднара, залишить 25% території України під контролем Росії, яка виграє час для посилення своїх можливостей і відновлення нападів на Україну.

"Наші методи забезпечення миру дуже прості - це виведення російських військ і збереження міжнародного права, тоді ми можемо почати говорити про інші можливості" , - пояснив Боднар.

Пропозиції щодо припинення вогню

На початку липня в Україну з робочим візитом прибув премʼєр Угорщини Віктор Орбан. Він запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь на фронті, щоб розпочати переговори з РФ.

При цьому в Інституті вивчення війни (ISW) відзначили, що жорсткі умови Кремля для мирних переговорів фактично прирівнюються до капітуляції України, що свідчить про небажання диктатора Володимира Путіна проводити чесні переговори на умовах, відмінних від російських.

Раніше Путін висунув умову припинення вогню: Україна повинна відмовитися від чотирьох своїх областей і членства в НАТО.