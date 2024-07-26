Після скарги на величезні втрати у 59 бригаді виявили негативні рішення керівництва

Перевірка 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка виявила "окремі факти управлінських рішень", які могли "негативно впливати" на виконання бойових завдань. Перевірка відбулась після скарги військової парамедикині з "Азовсталі" Катерини Поліщук ("Пташки") на шалені втрати через дії командира бригади Богдана Шевчука, повідомляє Українська правда.

Про цее повiдомила військова служба правопорядку у ЗСУ.

"Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України комплексною робочою групою здійснено службову перевірку в 59 окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка.

Проведено роботу з командирами підрозділів, особовим складом, здійснено перевірку прийнятих рішень та бойових розпоряджень командування бригади. Окрім того, досліджено питання організації виконання бойових завдань.

Робоча група, що проводила перевірку, не виявила випадків видання злочинних наказів. Водночас, встановлено окремі факти управлінських рішень та чинники, які можуть негативно впливати на хід виконання бойових завдань військовою частиною".

Повідомляється, що керівництво ЗСУ прийняло "належні" рішення та "вжило" заходів для попередження подібних випадків.

Крім того окремих посадових осіб командування бригади притягнули до відповідальності, проте не уточнили про яку відповідальність йде мова.

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