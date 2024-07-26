БЕБ повідомило про підозру російському олігарху Шелкову: в чому звинувачують

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України встановили, що російський олігарх Шелков створив злочинну організовану групу, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з повідомленням, до складу групи увійшли колишній директор ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", бенефіціар і директорка австрійської компанії.

Наразі Шелкову та одному з топменеджерів комбінату повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема впродовж 2020-2021 років Шелков організував надходження різних титановмісних концентратів майже на 90 млн грн до компаній, які причетні до виготовлення зброї для потреб міністерства оборони РФ, забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу, створення стратегічних резервів країни-агресора для ведення війни проти України.

"Аби приховати постачання продукції до РФ, підозрювані розробили схему, відповідно до якої титановмісні концентрати за контрактами постачалися до австрійської компанії, але фактично одразу відвантажувалися до підприємств РФ.

Останні сплачували повну вартість на рахунки австрійської компанії за ринковими цінами. Своєю чергою австрійська компанія сплачувала українській вже за заниженими цінами", - йдеться в повідомленні.

За даними БЕБ, такі дії призвели до заниження прибутку компанії та відповідно несплати майже 18,5 млн грн податків.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) з 2012 року. Підприємство є одним з найбільших у світі виробників титану та входило до складу російської державної корпорації "Ростех".

Раніше в рамках кримінального провадження детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та увесь майновий комплекс, транспортні засоби згадуваного гірничо-збагачувального комбінату, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Це майно та активи стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України та управляється Фондом державного майна.