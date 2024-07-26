Прем'єр Словаччини поговорив зі Шмигалем про транзит нафти "Лукойлу" та запропонував рішення

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо провів телефонну розмову з українським візаві Денисом Шмигалем, під час якої запропонував "технічне рішення" для відновлення транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це в п’ятницю, 26 липня, поінформувала пресслужба глави словацького уряду, повідомляє інформагентство TASR.

Під час розмови, ідеться в повідомленні, Фіцо запропонував українському колезі "технічне рішення" транзиту російської нафти, "в якому мали б взяти участь кілька держав, зокрема Словаччина".

"Відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovneft, оскільки альтернативні джерела нафти є більш дорогими і можуть бути технологічно непридатними", – підкреслили в уряді Словаччини.

Там додали, що в найближчі години та дні "триватимуть інтенсивні переговори на найвищому політичному та професійному рівні". Подробиць запропонованого рішення словацька сторона не розкрила.

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Україна наполягає, що нафтопроводом тече така ж кількість нафти, як і раніше, завдяки іншим російським компаніям. Угорщина та Словаччина ж говорять, що рішення Києва ставить під загрозу їхню енергетичну безпеку.