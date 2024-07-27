ISW: Росіяни тиснуть на всьому фронті, щоб не дати Україні перехопити ініціативу

Аналізуючи зміну завдання центрального угруповання військ РФ у Донецькій області, експерти вказують на те, що росіяни намагаються тиснути на всьому фронті, щоб не допустити перехоплення Україною ініціативи на полі бою, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Російське військове командування наразі намагається підтримувати постійний наступальний тиск на всьому фронті, щоб не допустити переходу ініціативи на полі бою до України, і завдання центральному угрупованню військ РФ подрібнювати наступальні операції на довшому фронті більше відповідає цим зусиллям, ніж завдання угруповання досягти тактично значущих успіхів за рахунок відносно швидкого маневру".

"Нещодавно російські військові розширили зону відповідальності центрального угруповання російських військ у Донецькій області, що свідчить про те, що військове командування РФ відмовилося від попереднього завдання угруповання, яке полягало в тому, щоб діяти виключно як оперативно-маневрена сила на Авдіївському напрямку".

Натомість, на думку аналітиків, російське військове командування може поставити перед центральним угрупованням військ РФ завдання контролювати основні наступальні зусилля Росії в Донецькій області.

Експерти зазначають: розширення зони відповідальності центрального угруповання військ вказує на те, що російське військове командування може вважати, що швидкі тактичні успіхи в районі Авдіївки є малоймовірними.

Незрозуміло, чи ґрунтується ця можлива оцінка на ослабленні українських матеріально-технічних і людських ресурсів, чи на оцінці неспроможності російського центрального угруповання військ виконати поставлені завдання.

Зона відповідальності, що простягається з південного заходу від Донецька до Торецька, відволікатиме наявні російські сили і засоби від зусиль, спрямованих на тактично значуще просування на північний захід і захід від Авдіївки.

Центральному угрупованню військ, ймовірно, бракує резервів, необхідних для інтенсифікації операцій у районі Авдіївки до рівня, який би дозволив досягти відносно швидких успіхів при збереженні наступального тиску на Торецькому і Донецькому напрямках.

Ключові висновки ISW за 26 липня: