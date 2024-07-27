У Польщі готуються до хвилі біженців із України: на яку допомогу можна розраховувати

В уряді Польщі прогнозують нову хвилю біженців із України восени та взимку. Це пов’язано з атаками Росії на енергетичну та транспортну інфраструктуру, наслідки яких стають усе більш відчутними, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає, на яку допомогу зможуть розраховувати українці у Польщі.

Можливий великий приплив українців до Польщі, - чиновник

У Польщі готуються до того, що українці знову масово поїдуть шукати прихистку. Про це у Сеймі заявив директор Департаменту цивільного захисту та управління в кризових ситуаціях Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Даріуш Марчинський.

"У нас є чіткі сигнали, що восени і взимку можливий великий приплив українського населення. Треба бути готовими до тимчасового припливу цього населення" , – сказав він депутатам.

За словами чиновника, що в найближчі місяці рівень цих ризиків може зрости.

"Це пов’язано з атаками Росії на енергетичну, теплову та транспортну інфраструктуру, наслідки яких стають усе більш відчутними" , – пояснив він.

Яка програма допомоги біженцям діє у Польщі

Із 1 липня у Польщі набули чинності зміни до спецзакону про допомогу українцям, за якими запроваджені нові правила безкоштовного розміщення та отримання виплат. Тепер українські біженці зможуть розраховувати на таку підтримку:

Безкоштовне розміщення упродовж 120 днів у колективних центрах, куди їх скеровуватимуть воєводські управління. Після 120 днів за проживання і харчування треба буде платити - 50% коштів, що витрачаються на їхнє перебування, але до 40 злотих (400 грн) на добу. Через 180 днів – 75% коштів, але до 60 злотих (600 грн) на добу з людини. Неповнолітні мають платити 15 злотих (150 грн) на добу. Від оплати звільнять вразливі категорії біженців: людей з інвалідністю та похилого віку, багатодітних, вагітних.

Виплати на дітей у 800 злотих (8000 грн) на місяць та " Добрий старт" (300 злотих) для підготовки до школи. Тепер умовою отримання цієї допомоги буде відвідування польської школи. Норми почнуть діяти з 1 червня 2025 року.

Доступ до ринку праці без спеціальних дозволів.

Доступ до безкоштовної медичної допомоги у закладах NFZ (Національний фонд здоров'я).

Доступ до державних дитячих садків та шкіл.

Виплати на дітей: одноразова допомога при народженні дитини та допомога по догляду, родинний опікунчий капітал.

За останніми даними Євростату, у Польщі залишається понад 953 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту. Це 22,4% від усієї кількості втікачів від війни у ЄС.

Також ми повідомляли, що у польських школах готуються до великої кількості українських дітей.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: сайт уряду Республіки Польщі, businessinsider.com.pl, naszwybir.pl.