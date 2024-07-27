NYT дізнався причину незвичного дзвінка міністра оборони РФ главі Пентагону

Міністр оборони Росії Андрей Бєлоусов ініціював телефонну розмову з міністром оборони Ллойдом Остіном раніше цього місяця через таємну операцію, яку нібито готували українці, повідомляє Європейська правда.

Про це стало відомо New York Times від обізнаних посадовців.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Остін розмовляв по телефону з російським міністром оборони лише п'ять разів, майже завжди з ініціативи Пентагону і часто з метою уникнення прорахунків, які могли б призвести до ескалації конфлікту.

Остін вперше зв'язався з новим міністром оборони Росії Бєлоусовим 25 червня, намагаючись тримати "лінії зв'язку відкритими", як заявили в Пентагоні.

За словами двох американських посадовців і ще одного посадовця, який був поінформований про цей дзвінок, 12 липня Бєлоусов дзвонив сам, щоб передати попередження: росіяни виявили українську таємну операцію проти Росії, яка, на їхню думку, проводилася з благословення американців. Бєлоусов спитав Остіна, чи відомо Пентагону про змову і про те, що вона може призвести до загострення напруженості між Москвою і Вашингтоном.

Представники Пентагону були здивовані цим твердженням і не знали про таку змову, заявили обидва американські посадовці. Але що б не розповів Бєлоусов, всі три посадовці сказали, що це було сприйнято досить серйозно, що американці зв'язалися з українцями і сказали, мовляв, якщо ви думаєте про те, щоб зробити щось подібне, не робіть цього.

Видання зазначає, що незважаючи на глибоку залежність України від США у військовій, розвідувальній та дипломатичній підтримці, українські посадовці не завжди є прозорими зі своїми американськими колегами щодо своїх військових операцій, особливо тих, що спрямовані проти російських об'єктів у тилу ворога. Ці операції розчарували американських посадовців, які вважають, що вони не тільки не покращили позицію України на полі бою, але й ризикують відштовхнути європейських союзників та розширити війну.

За останні два роки до операцій, які викликали занепокоєння США, належали удар по російській авіабазі на західному узбережжі Криму, вибух вантажівки, що зруйнував частину мосту через Керченську протоку, який з'єднує Росію з Кримом, а також удари безпілотників у глибині Росії.

Досі незрозуміло, чи була реальною і неминучою українська змова цього місяця, як і те, якої форми вона могла набути. Представники Пентагону і Білого дому заявляють, що поки що нічого не сталося. Вони відмовилися детально описати розмову, але наголосили на необхідності діалогу між супротивниками.

Двоє посадовців повідомили, що Остін також попередив свого російського колегу не погрожувати американським військам в Європі на тлі зростання напруженості в Україні.

Приблизно через чотири дні американські оборонні посадовці підвищили рівень бойової готовності на військових базах в Європі у відповідь на нечіткі погрози з боку Кремля щодо використання Україною далекобійної зброї на російській території.

Американські посадовці заявили, що жодних конкретних розвідувальних даних про можливі російські атаки на американські бази не було зібрано.

Водночас у Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.