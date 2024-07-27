У РФ фіксуються проблеми зі зняттям готівки у банкоматах: ГУР провело кібератаку

У Росії фіксуються проблеми зі зняття готівки у банкоматах. Фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили кібератаку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела у спецслужбах.

Як зазначають джерела, атака кіберфахівців ГУР на російський банківський сектор, який задіяний у фінансуванні збройної агресії РФ, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів.

Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

Користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, а при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.

До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом.рф". Також заблоковано роботу брокерського застосунку "Т-інвестиції". 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

Масштабна кібератака

Кібератака проти російського фінансового сектору розпочалася ще вранці 23 липня. Внаслідок дії спецслужб ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Пізніше були атаковані популярні месенджери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.