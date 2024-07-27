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У РФ фіксуються проблеми зі зняттям готівки у банкоматах: ГУР провело кібератаку

У РФ фіксуються проблеми зі зняттям готівки у банкоматах: ГУР провело кібератаку
Фото: Facebook

У Росії фіксуються проблеми зі зняття готівки у банкоматах. Фахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили кібератаку, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють джерела у спецслужбах.

Як зазначають джерела, атака кіберфахівців ГУР на російський банківський сектор, який задіяний у фінансуванні збройної агресії РФ, триває вже кілька днів поспіль та набирає обертів.

Після ураження онлайн-сервісів провідних російських банків, інтернет-провайдерів, соцмереж та національних платіжних систем, тепер зазнали атаки банкомати. Крім того, українській розвідці вдалося отримати доступ до баз даних російських фінансових установ.

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Користувачі низки російських банків не можуть зняти готівку, а при спробі скористатися банкоматом їхні дебетові та кредитні картки відразу блокуються.

До уражених ВТБ-Банку, Альфа Банку, СебрБанку, Райффайзен банку, РСХБ Банк, Росбанк, Газпромбанку, Т-Банку та іБанку додався також російський банк "Дом.рф". Також заблоковано роботу брокерського застосунку "Т-інвестиції". 26 липня Росія підняла ключові ставки до 18%, неможливо здійснити будь-які банківські операції через відсутність доступу до сервісних послуг, що призводить до втрати коштів населенням.

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Масштабна кібератака

Кібератака проти російського фінансового сектору розпочалася ще вранці 23 липня. Внаслідок дії спецслужб ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг в громадському транспорті тощо.

Пізніше були атаковані популярні месенджери, інтернет-провайдери та надавачі телекомунікаційних послуг, найбільші російські соціальні мережі, низка додатків, повʼязаних з наданням фінансових послуг.

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