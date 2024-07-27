У німецькій опозиції вважають, що Європа має бути краще підготовлена до можливої перемоги Трампа
Лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц вважає, що Європа повинна бути краще підготовлена до можливого другого президентського терміну Дональда Трампа, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав в інтерв'ю Welt am Sonntag, переказ якого наводить DPA.
Ситуація змінилася після того, як президент Джо Байден зняв свою кандидатуру і віцепрезидентка Камала Гарріс стала передбачуваним кандидатом від демократів, сказав Мерц.
"Камала Гарріс викликала дуже сильну мобілізацію з боку демократів за дуже короткий проміжок часу. Тепер ця виборча кампанія буде дійсно захоплюючою", – сказав лідер правоцентристського Християнсько-демократичного союзу (ХДС).
Тим не менш, він вважає, що європейцям має сенс почати думати про можливу перемогу на виборах республіканського кандидата Трампа.
"Ми повинні були зробити це вісім років тому, – сказав він, маючи на увазі першу перемогу Трампа на виборах у 2016 році. "І цього разу це було б ще важливіше. Тому що я припускаю, що Дональд Трамп буде краще підготовлений до вступу на посаду, якщо він стане президентом, ніж він був під час свого першого терміну", – сказав Мерц.
Мерц підтвердив газеті, що група з консервативного Християнсько-демократичного союзу/Християнсько-соціального союзу нещодавно відвідала з'їзд Республіканської партії, де Трамп був офіційно висунутий, на його "пряме прохання".
США є близьким партнером Німеччини.
"Так було за всіх президентів США до цього часу. Тому ми повинні шукати точки дотику, а не те, що нас роз'єднує", – сказав він.
Останні опитування показують, що ХДС Мерца значно випереджає соціал-демократів нинішнього канцлера Олафа Шольца, що ставить його на хороші позиції для того, щоб стати канцлером на виборах у вересні наступного року.
Шольц став канцлером у 2021 році, сформувавши коаліцію з ліберальними Вільними демократами та Зеленими.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Європейський Союз готуватися до змін у відносинах зі США й почати витрачати більше на оборону незалежно від того, кого американці оберуть президентом цього року.
Європейські країни та НАТО вже кілька місяців готуються до можливого обрання Трампа президентом США в листопаді. У Німеччині, серед іншого, діє неформальна кризова група при МЗС, а також оцінюють потенційні економічні наслідки політики Трампового Білого дому.