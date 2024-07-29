У Курській області РФ заявили про атаку українських дронів та роботу ППО

У Курській області (РФ) сьогодні ввечері, 28 липня, пролунали вибухи під час нібито масованої атаки безпілотників та роботи ППО в регіоні, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Губернатор Курської області Олексій Смірнов розповів про роботу сил та засобів протиповітряної оборони в області ще близько десятої години вечора.

За його словами, був збитий щонайменше один безпілотник літакового типу в Медвенському районі.

Пізніше, о 23.10, він заявив, що "ще 12 українських БПЛА" начебто було збито в Обоянському та Медвенському района.

Між тим в мережі стали з'являтися кадри із вибухами, нібито збиттям дронів, і повідомлення про нічну "бавовну", зокрема, у Солнцевському та Прістенському районах.

Також в пабліках пишуть нібито про ураження підстанції, але дана інформація наразі не підтверджується.

Крім того, Telegram-канал "Жесть Курськ" розповідав про велику кількість БПЛА, що прямували до Курська й рухалися "з різних боків".

Атаки дронів у Курській області

Зазначимо, що у російській Курській області доволі часто скаржаться на повітряні атаки із застосуванням безпілотників. Внаслідок таких "нальотів" у регіоні відбуваються вибухи та пожежі на різних об'єктах в області.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі, 28 липня, в Курській області прогриміли вибухи через атаку дронів, і спалахнула нафтобаза в селі Польова.

Пізніше вдень в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Сили оборони України провели успішну операцію у Курській області в РФ. Так, вдалося атакувати нафтобазу, вибухи лунали й у районі підстанції.