ВМС: Росія вивела носії "Калібрів" у Чорне море

В Чорному морі сьогодні вранці фіксуються два російські військові кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".﻿ Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Військові уточнили, що загальний залп даного корабельного угруповання в чорноморському регіоні може скласти до 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі кораблі країни-агресора відсутні, як і кілька днів поспіль.

Крім того, розповіли в українських ВМС, в Середземному морі спостерігається 1 корабель РФ, який не є носієм "Калібрів".

Також у повідомленні вказується, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про зміни тактики РФ у Чорному та Азовському морях. За його словами, окупанти замість надводних суден наразі роблять ставку на підводні човни.

Також нагадаємо, що представник ВМС України ще ввечері 24 липня заявив, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів, оскільки ворог, можливо, почав "щось підозрювати".