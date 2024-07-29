МЗС Польщі: Позиція Будапешта дратує всіх інших в Євросоюзі

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольованою у ЄС, а її позиція дратує решту країн-членів. Про це Сікорський розповів у інтерв’ю Visegrad Insight, повідомляє Європейська правда.

Сікорський, зокрема, зауважив, що на останньому засіданні Ради ЄС у закордонних справах Угорщина не отримала підтримки своєї позиції.

"Більше того, вони (угорці. – Ред.) виглядають ізольованими, коли саме вони просять солідарності з Європою у питанні поставок нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко здобути друзів, якщо хтось випромінює егоїзм" , – сказав глава МЗС Польщі.

Він нагадав, що на цьому засіданні Ради ЄС також була дискусія про те, де має відбутися одне із засідань Ради міністрів закордонних справ під час угорського головування: в Будапешті чи в Брюсселі.

"Я запропонував як компроміс провести його в Україні – або у Львові, або навіть у Мукачевому, що спочатку з ентузіазмом зустрів угорський міністр закордонних справ. І нагадаю, що прецедент вже був створений два роки тому, коли це засідання Ради відбулося в Києві.

Однак під час нашої зустрічі угорський міністр, схоже, отримав інші вказівки зі столиці і, зрештою, був змушений накласти вето на пропозицію. Він залишився наодинці" , – розповів Сікорський.

За його спостереженням, міністр не бачить, як угорська симетрія – розташування між Москвою та Брюсселем – збільшує важелі впливу Угорщини. "Навпаки, це дратує всіх інших" , – переконаний Сікорський.

Під час засідання Ради ЄС, про яке згадав глава МЗС Польщі, обговорювали "миротворчі вояжі" прем’єра Віктора Орбана до Москви та Пекіна та антиєвропейські заяви офіційного Будапешта.