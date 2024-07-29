В Одесі затримали кур'єрів за підозрою в підпалі військових авто на замовлення ФСБ

СБУ спільно з Національною поліцією затримали в Одесі шістьох молодих людей. Їх звинувачують в підпалі авто Сил оборони на замовлення ФСБ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"За два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків" , - заявили в СБУ.

У результаті спецоперації затримали одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі.

За даними СБУ, у поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку заробітку, де залишали свої резюме. В одному з таких чатів їм відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів.

"Фігуранти "замикались" на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший - знімав це на відео. Працюючи під "прикриттям" кур’єрської доставки на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для погодження" , - заявили в СБУ.

За даними СБУ, після команди від ФСБ молоді люди вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали.

Співробітники СБУ задокументували діяльність молодих людей. У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, в липні правоохоронці затримали у Рівному рецидивіста. Його звинуватили в тому, що на замовлення ФСБ він підпалив службовий пікап ЗСУ.