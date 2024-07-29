Поліція: У Києві викрали іноземця, привласнили його гроші та вбили

У Києві правоохоронці викрили злочинну групу з чотирьох чоловіків, які викрали іноземця, привласнили його гроші та вбили, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє столична поліція.

"Фігуранти – четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років. Вони ретельно підготували план викрадення потерпілого. Заволодівши грошима останнього, а це майже 7 мільйонів гривень, спільники вбили чоловіка та закопали тіло у лісі. Дії фігурантів кваліфіковані як викрадення та вбивство людини з корисливих мотивів".

За даними УП, події розгорталися 25 липня. Повідомляється, що інформація про викрадення чоловіка надійшла до поліції столиці близько опівночі. Мешканці будинку у Солом’янському районі почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та силоміць садять до автомобіля чоловіка.

У Києві та Київській області було введено спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів.

Кропітка робота усіх служб поліції дала результат – поліцейські встановили, що до викрадення 29-річного іноземця причетні четверо чоловіків, віком від 24 до 29 років. У результаті проведення спецоперації правоохоронці, за силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали усіх фігурантів.

Поліцейські встановили, що зловмисники заздалегідь готувалися до злочину. Вони дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень, та вирішили ними заволодіти.

Фігуранти відстежили його адресу проживання та близько опівночі, коли він повернувся додому, побили, силоміць затягнули до автомобіля й вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там вони силою змусили потерпілого перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, після чого вбили чоловіка. Щоб приховати сліди злочину змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля, а тіло вивезли у ліс, де закопали, а криптовалюту перевели у готівку.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили у затриманих гроші, автомобіль та інші речові докази.

Слідчі поліції Києва розслідують кримінальне провадження, розпочате за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

п. 6 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство з корисливих мотивів;

ч. 4 ст. 187 - розбійний напад;

ч. 3 ст. 146 - незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб;

ч. 1 ст. 396 - приховування злочину.

Усім затриманим повідомлено про підозру, суд взяв їх під варту без можливості внесення застави. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.