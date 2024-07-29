У ГУР підтвердили ураження бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Оленья"
Ураження ворожого аеродрому та нафтопереробного заводу (НПЗ) було "олімпійським досягненням" українських воїнів. Вихідні були дуже "врожайними". Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Це справді олімпійське досягнення українських сил оборони, спецпризначенців і ГУР. Ми не коментуємо, що і куди, але верховний головнокомандувач відзначив далекобійність. Зрозуміло, напрямок тут вгадати неважко. Що стосується факту ураження, ми підтверджуємо факт інциденту, ураження, щось влучило кудись", - заявив Юсов.
Також представник ГУР підтвердив факт ураження й пошкодження стратегічного бомбардувальника. За його словами, це була важлива ціль, оскільки можливостей у ворога виробляти подібну техніку немає, у зв'язку з чим він намагається ховати її якомога далі. Зокрема ця техніка використовується для завдання ударів по цивільних об'єктах, а також цивільній та енергетичній інфраструктурі України.
"Взагалі ці вихідні були дуже врожайні. В Росії тривають масові кібератаки на фінансову структуру. Продовжуються інциденти на російських НПЗ та інших об'єктах, які задіяні у війні проти українців. І звичайно "Оленья" це така особлива новина і певною мірою десерт для українців на ці вихідні. І далі безумовно точно буде", - додав він.
Нагадаємо, у ніч на 27 липня росіяни поскаржились на атаку дронів на Брянську і Курську області. Зокрема зранку стало відомо про вибухи на аеродромі "Дягілєво" у Рязанській області.
Пізніше джерела видання розповіли про ураження трьох аеродромів та НПЗ. На аеродромі "Оленья" було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3.