ДБР: У Черкаській області начальник колонії напідпитку влаштував стрілянину на СТО

Начальник "Старобабанівської виправної колонії" погрожував вогнепальною зброєю працівнику автосервісу. Співробітники ДБР повідомили йому про підозру, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідування.

24 липня чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, приїхав у приміщенні СТО неподалік Умані в Черкаській області.

Під час бесіди з працівником станції начальник не залишився задоволений відповідями і почав погрожувати зброєю. Спочатку він витягнув пістолет і приставив його до живота опонента, а потім вистрілив у стіну.

Начальнику колонії повідомлено про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про взяття підозрюваного під варту.

Раніше в Одесі затримали головного спеціаліста одного з відділів ОДА, який вимагав гроші за надання відстрочки від мобілізації.