У російських авіакомпаній почав скорочуватися авіапарк через західні санкції

Російські авіакомпанії під впливом західних санкцій почали втрачати літаки, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє The Moscow Times, з посиланням на дані "Росавіації".

З кінця жовтня 2023 по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів бортів у парку 13 найбільших авіаперевізників скоротилася на 3%, до 693 повітряних суден.

Згідно з реєстром Росавіції, найбільше літаків за звітний період вибуло з експлуатації у Росії (входить до групи "Аерофлот") — 12 суден. При цьому на "консервації" перебувають 19 лайнерів.

Також по п'ять судів вибуло у S7 та "Ямала", ще по два — у "Ютейр" та "Аерофлоту".

Основна причина збільшення кількості літаків, що вибули, пов'язана зі складнощами в обслуговуванні та ремонті імпортних лайнерів.

У 2023 році компанії перевезли 105 млн осіб, що на 10% більше, ніж у 2022-му, але на 22% менше за показник 2019-го. Цього року передбачуваний пасажиропотік авіакомпаній скоротиться на 7%, до 98,1 млн. осіб

Нагадаємо:

Бізнес-джет Airbus A320neo вартістю понад 115 млн дол потрапив до Росії всупереч санкціям, що забороняють постачання іноземної авіатехніки.

Росія виділила понад 12 мільярдів доларів державних субсидій і кредитів, щоб утримати на плаву свій авіасектор після того, як західні санкції через вторгнення в Україну припинили постачання ключових запчастин та послуг з технічного обслуговування.