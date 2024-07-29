У Києві через сильний вітер приспустили найбільший прапор України, на завтра обіцяють шторм
У Києві через сильний вітер приспустили найбільший прапор України. Штормове попередження оголошено і на завтра, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
На знак підготовки до погіршення погодних умов головний прапор України був приспущений.
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, у Києві сьогодні очікуються пориви вітру до 15–20 м/с. Синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки.
Прапор залишатиметься приспущеним до покращення погоди.
Штормове попередження
У вівторок, 30 липня, у Києві очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили про перший рівень небезпеки.
У Києві температура повітря вночі буде коливатися від +14 до +16 градусів, а вдень - від +22 до +24 градусів.
З огляду на сильний вітер, слід дотримуватися таких правил безпеки:
- Не залишайте автомобілі під деревами, рекламними щитами або електричними стовпами.
- Щільно закривайте вікна, двері та горища у будинках.
- Приберіть з балконів і лоджій предмети, які можуть впасти на вулицю.
Погода в Україні завтра
30 липня в Україні можливі дощі з грозами, а також сильний вітер. Завтра температура повітря в Україні буде комфортною: вдень від +22 до +28 градусів, на півдні - від +26 до +29 градусів.