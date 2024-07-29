Колишнього директора управління "Київводоканалу" судитимуть за мільйонні витрати

Прокурори скерували до суду позовний акт щодо ексдиректора управління капбудівництва ПрАТ "АК "Київводоканал" за фактом службової недбалості під час проведення будівельних робіт з реконструкції водопровідних мереж в Оболонському районі м. Києві. ﻿З посиланням на Київську міську прокуратуру, повідомляє Економічна правда.

Досудове розслідування встановило, що у 2021 році між ПрАТ "Київводоканал" та підрядною організацією укладено договори на будівельні роботи з реконструкції водопровідних мереж.

Як з'ясувалося, підрядник необґрунтовано завищив вартість матеріалів та робіт.

У пресслужбі прокуратури зазначили, що, обвинувачений, який обіймав посаду директора управління капітального будівництва ПрАТ "АК "Київводоканал", не перевірив ціни будівельних матеріалів на обсяг та ринок виконаних робіт та підписав акт прийому-передачі виконаних робіт, до яких було внесено завищені відомості про вартість виконаних будівельних робіт та закуплених матеріалів.

За результатами проведених товарознавчих експертиз встановлено завдання збитків бюджету на понад 3,3 млн гривень.

САП та НАБУ підозрюють екстоппосадовців у завданні "Центренерго" мільйонних збитків. Йдеться про ексзаступника міністра енергетики Максима Немчинова, ексдиректора ДП "Укрвугілля" Михайла Волошина та екснардепа Володимира Вечерка.