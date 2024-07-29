У Британії конфіскували майже $1 млн у російського олігарха Авена

Керівник майном російського мільярдера Петра Авена погодився виплатити майже 1 млн дол через ухилення від санкцій.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Керівник майном підсанкційного російського мільярдера Петра Авена погодився виплатити понад 963 260 дол, щоб покласти край майже дворічному розслідуванню британської поліції за фактом ухилення від санкцій.

Тисячі фунтів стерлінгів готівкою, вилучені в особняку Авена за межами Лондона, також було передано відповідно до законодавства про "доходи від злочинної діяльності".

Зазначається, що Авена звинуватили в тому, що він є "прокремлівським олігархом", проте його адвокати відкинули це звинувачення.

Мільярдер окремо домагається скасовування санкцій Великої Британії проти нього. За словами адвокати, особисті переконання Авена ставлять його в "становище опозиції до нинішнього режиму".

"Перша успішна конфіскація NCA коштів, отриманих у ході розслідування доходів від ймовірного ухилення від санкцій, є важливою віхою, яка має підштовхнути до більш амбітних дій щодо забезпечення дотримання санкцій у майбутньому" , – заявив старший радник із питань прав людини в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

Згідно з ухвалою суду, гроші, що зберігалися на банківських рахунках в HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авена та його команда з управління майном визнали, що ці кошти "або є майном, що підлягає поверненню, або призначалися для використання в протиправних цілях".

Як раніше заявляли юристи, у самого Авена немає банківського рахунку у Великій Британії, але його підозрюють у використанні рахунків дружини та компаній з управління майном як особистої "скарбнички" для фінансування свого способу життя.

Розслідування було зосереджено на виведенні близько 3,7 млн ​​фунтів стерлінгів з австрійського трасту до Великої Британії за кілька годин до введення європейських санкцій.

Британське агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) просить суд назавжди заарештувати 1,4 млн дол російського олігарха.

Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів "Альфа-Банку" Петра Авена і Михайла Фрідмана про скасування санкцій, запроваджених проти них Радою ЄС на період з лютого 2022 року по березень 2023 року.