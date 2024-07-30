У Курську пролунали вибухи: росіяни заявили про збиття ракет

Вибухи пролунали вночі у російському місті Курськ. Місцева влада традиційно заявляє про збиті повітряні цілі, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Місцеві жителі розповіли telegram-каналу Shot, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація.

В.о. губернатора регіону Олексій Смирнов повідомив про ракетну небезпеку в Курській області і попросив мешканців не виходити на вулицю та сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами.

РИА Новости з посиланням на губернатора повідомило, що в небі над Жовтневим та Курчатівським районами Курської області нібито було знищено "чотири ракети ЗСУ".