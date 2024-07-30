Південна Корея створить стратегічне командування для стримування Кім Чен Ина

Кабінет міністрів Південної Кореї затвердив президентський указ про створення нового військового командування, яке почне функціонувати наприкінці цього року, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Командування відповідатиме за стратегічні операції і спрямоване на посилення стримування зростаючих військових загроз з боку Північної Кореї.

Нове стратегічне командування слугуватиме основним органом для стримування і реагування на потенційну північнокорейську ядерну атаку або атаку із застосуванням зброї масового ураження. Воно використовуватиме ключові військові засоби, включно з балістичними ракетами "великої потужності" і силами спеціальних операцій.

Після затвердження, командування почне свою роботу приблизно в жовтні в південній частині Сеула. Воно буде курувати ракетні, кібернетичні, безпілотні підрозділи і підрозділи спеціальних операцій, а також, за необхідності, деякі сили ВМС і ВПС. Командування також очолить зусилля з інтеграції передових звичайних сил Південної Кореї з ядерним потенціалом США.

Союзники наполягають на інтеграції таких можливостей, щоб краще протистояти ядерним загрозам Півночі, що розвиваються. У зв'язку з цим раніше цього місяця вони підписали спільний керівний документ з ядерного стримування.

Нове командування слугуватиме аналогом Стратегічного командування США, що відповідає за ядерний арсенал Вашингтона, і спільно працюватиме над зусиллями союзників зі стримування.

Окрім цього, командування також зосередиться на розробленні "Корейського масованого покарання і відплати" (KMPR), оперативного плану з виведення з ладу керівництва Півночі в разі великого конфлікту, і платформи випереджувального удару Kill Chain - елементів військової системи стримування "за трьома осями".

Ядерні погрози КНДР

Протягом останніх десятиліть КНДР неодноразово висувала ядерні загрози та проводила випробування ядерної зброї, викликаючи занепокоєння міжнародної спільноти.

Північна Корея провела своє перше успішне ядерне випробування у 2006 році. З того часу країна здійснила кілька випробувань, включаючи найпотужніший у вересні 2017 року, який, за заявою КНДР, був випробуванням водневої бомби.

Під керівництвом диктатора Кім Чен Ина Північна Корея регулярно загрожує, спрямовані на адресу США, Південної Кореї та інших країн, які вона вважає ворогами.