В НАБУ звинуватили ЦПК та інші громадські організації в тиску на бюро

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава звернувся до міжнародних організацій та Ради громадського контролю НАБУ з проханням убезпечити бюро від зовнішнього тиску з боку активістів-антикорупціонерів. Зокрема, від дій Центру протидії корупції, який очолює Віталій Шабунін, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в листі Углави. Він заявляє, що НАБУ зіштовхнулося з найбільшим викликом за всю історію свого існування.

"На цей раз особи з власними нездоровими амбіціями вирішили внести розбрат всередині колективу. Як наслідок – зруйнувати НАБУ, а надалі за допомогою ручного керування під егідою "переатестації" "ремонтувати" його" , – зазначає Углава.

Як пише "Закон і бізнес", йдеться про штучний скандал щодо нібито розголошення ним інформації з досудового розслідування НАБУ. Углава наголошує, що такі звинувачення безпідставні: "Це все більше схоже на переслідування з боку деяких представників громадських організацій. Ця дискредитаційна кампанія була складовою частиною плану ЦПК негласно впливати та керувати НАБУ".

Раніше Углава подав до суду на ЦПК і Віталія Шабуніна, вимагаючи спростувати поширену ними брехню про злив даних.

Також видання відзначає, що колишній директор НАБУ Артем Ситник знаходився під контролем Шабуніна. При цьому обидва включені до Реєстру корупціонерів.

Водночас за даними ЗМІ, виконавча директорка ЦПК Дар’я Каленюк у розпал війни придбала автомобіль Toyota RAV4, оформивши його на чоловіка, який ухиляється від мобілізації.

А Шабунін числиться бойовим медиком і отримує надбавки за службу, залишаючись у Києві. І ДБР розслідує низку кримінальних справ щодо активіста: за ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, а ще привласнення засобів пересування, військової та спеціальної техніки.

Нагадаємо, що Шабуніна викрили на привласненні джипа Nissan Pathfinder, що був переданий як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ. Але активіст пересувається ним по Києву.

За даними "Закон і бізнес", окрім Шабуніна, від військової служби ухиляються й інші громадські активісти, серед яких журналісти Юрій Ніколов і Максим Савчук, очільник фундації "DEJURE" Михайло Жернаков, експерт StateWatch Олександр Лємєнов, головний редактор руху "Чесно" Олександр Саліженко та інші.