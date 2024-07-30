У Мінінфраструктури заявили про спрощення умов для бронювання перевізників

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури спрощує умови для бронювання співробітників підприємств, що займаються перевезеннями. Про це заявив заступник міністра Сергій Деркач, повідомляє Економічна правда.

Згідно з повідомленням, міністерство вже визнало критичними близько 170, ще близько 80 – невдовзі також отримають такий статус.

За півтора року дії механізму бронювання всього до міністерства надійшло близько 500 заяв від перевізників на визнання критичності.

Заступник міністра також розповів, що є низка змін, про які варто знати перевізникам. Зокрема, щоб отримати статус критично важливого підприємству варто відповідати двом критеріям із семи. Раніше треба було три.

Також внесені зміни до 303 наказу міністерства.

"Якщо ж перевізник має всі підстави для визнанням критичним без потреби чекати оновленого 303 наказу, то може подаватись вже зараз" , - зазначив заступник міністра.

Серед ключових змін в наказі:

Розширення переліку підприємств, що можуть подаватись на визнаннями критичними. Йдеться про перевізників, що виконують нерегулярні перевезення та автостанції.

Можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, а й тим, хто почав діяльність у 2023 та 2024 роках.

Скасування необхідності підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів. Ми розуміємо, що в умовах дефіциту кадрів, компанії наймають нових працівників, тож чекати 180 днів – це невиправдано.

Всі зміни до 303 наказу стануть чинними після реєстрації акту Міністерством юстиції. Тобто, подавати пакети документів до міністерства з врахуванням цих змін можна лише після того, як оновлений наказ набуде чинності.