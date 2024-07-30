У ВМС не виключають комбінованого обстрілу з боку РФ найближчим часом

Українські військові постійно готуються до можливого масованого обстрілу з боку Росії, враховуючи, що вже давно не було таких атак.﻿ Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі каналу "Київ 24", пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Якщо ми бачимо носії в морі, в кількості, зазвичай це може передувати комбінованому обстрілу, тому що самостійні атаки, виключно за рахунок цих крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху. Іноді відсоток збиття цих ракет дорівнює 100" , - заявив він.

Плетенчук додав, що існує ймовірність, що це можуть бути навчання, які зазвичай завершуються практичними стрільбами.

"Тим не менш, зараз по факту можемо стверджувати що три носії перебуває в морі. Фактично це всі підводні носії, які є у ворога в Азово-Черноморському регіоні і в принципі навіть можна казати лише про Чорноморський, тому що в Азові глибини їм не вистачить" , - підкреслив він.

Речник ВМС України додав, що на борту цих носіїв може бути до 12 ракет, тому можливість комбінованої атаки залишається високою.