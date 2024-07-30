Захід обговорює розширення підготовки українських пілотів F-16 - WSJ

Учасники "коаліції винищувачів", які забезпечують підготовку українських фахівців на винищувачах F-16 та передачі цих літаків, обговорюють, як задовольнити подальші потреби Києва у більшій кількості пілотів. Про це йдеться у публікації The Wall Street Journal, повідомляє Європейська правда.

Підготовка українських пілотів для F-16 була складним процесом, який проходив у кількох країнах, і непублічно Київ говорив про необхідність розширити цю підготовку, аби мати змогу обслуговувати в майбутньому всі отримані винищувачі.

Західні й американські посадовці в розмові з WSJ кажуть, що суттєвим обмежувальним чинником тут є кількість готових розпочати навчання пілотів з України.

"Проте США розглядають можливість розширення підготовки в себе – або на нинішній локації в Аризоні, або, можливо, дозволивши українським пілотам використовувати іншу американську авіабазу" , – йдеться в публікації.

Додатково обговорюється можливість направлення країнами Європи підрядників для обслуговування F-16.

Нині планується, що цим займатимуться підготовлені українські фахівці в Україні, але, пояснив представник Пентагону, деякі роботи – наприклад перевірку двигуна – доведеться принаймні спочатку робити за кордоном.



