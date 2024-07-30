В российском Екатеринбурге загорелся завод, производящий электронику для ракет

В російському Єкатеринбурзі загорілось підприємство "НВО автоматики", на якому виробляються системи управління для космічних ракет.﻿﻿ З посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Українська правда.

РосЗМІ пишуть, що горить цех із хімічною продукцією, а дах і стіни будівлі почали обвалюватися. Площа пожежі складає 1000 квадратних метрів і поступово розширюється.

У місті поширюються їдкі пари диму. Дим видно з усіх куточків Єкатеринбурга.