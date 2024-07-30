Литва поскаржилася ЄС на Угорщину через рішення полегшити в'їзд росіянам
Литва подала Європейській комісії прохання проаналізувати рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду для громадян Росії та Білорусі, стверджуючи, що цей крок загрожує безпеці Європейського Союзу. Про це в коментарі порталу BNS заявив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Європейська правда.
Ландсбергіс заявив, що Литва "неприємно здивована" повідомленнями про спрощення в’їзду в Білорусь для громадян Росії та Білорусі. Це "дозволить їм вільно в'їжджати і пересуватися в межах Шенгенської зони", додав він.
"За оцінкою Литви, цей крок Угорщини створює дуже серйозні загрози для безпеки Шенгенської зони і багатьох європейських країн, і тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС", – підкреслив голова литовського МЗС.
Ландсбергіс оголосив, що Литва звернулася до Єврокомісії з проханням провести аналіз рішення Угорщини "з погляду цілісності Шенгенської зони і запобігання загрозам для неї".
У липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.
Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.
Лідер найбільшої європейської партії вже закликав обговорити це рішення Угорщини на саміті ЄС, наголошуючи, що це створює значні безпекові загрози для країн Євросоюзу.