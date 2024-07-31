Українські біженці у Нідерландах зможуть отримувати місцеві водійські права з 1 серпня 2024 року. Перед цим треба буде скласти іспити, повідомляє РБК-Україна.

Досі людям з тимчасовим захистом муніципалітети відмовляли у видачі посвідчень водія, повідомляє Центральне бюро водійських прав (CBR).

Біженці з України у Нідерландах з 1 серпня 2024 року матимуть можливість отримати нідерландські водійські права. Для цього їм треба буде скласти іспит з теорії та практики водіння.

Досі для українців із тимчасовим захистом це було недоступно. Навіть після успішного іспиту з водіння муніципалітети на видавали водійські посвідчення.

За даними CBR, неможливість отримати нідерландські водійські права викликала проблеми протягом тривалого часу. Ще торік у бюро заявляли, що українці витрачали багато часу і грошей, а в результаті все одно залишалися без водійського посвідчення.

Українці із тимчасовим захистом, які мають українські водійські права, можуть і надалі ними користуватися. Навіть ті посвідчення водія, термін дії яких закінчився, залишаються дійсними на території ЄС.

Водночас для частини українців, які раніше не мали водійських прав, тепер буде можливо отримати їх у Нідерландах.