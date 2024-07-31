У Вінниці затримали агента ФСБ, який намагався підпалити будівлю ТЦК

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали у Вінниці агента ФСБ, який намагався підпалити адмінбудівлю ТЦК в регіоні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зловмисника "по гарячих слідах" після того, як він кинув "коктейль Молотова" у стіну військкомату та зафіксував загоряння на камеру свого телефону.

За даними слідства, фігурантом виявився 17-річний мешканець Одеси, який навесні цього року потрапив у поле зору ФСБ через пошуки швидкого заробітку в інтернеті. На одному з сайтів молодик виклав своє резюме, на яке відповів представник російської спецслужби. За гроші йому запропонували підпалювати об’єкти військової інфраструктури та автомобілі українських захисників.

Після виконання "тестових" завдань у вигляді фотофіксації локацій Сил оборони у портовому місті, окупанти "відрядили" свого поплічника на Вінниччину для підпалу будівлі ТЦК. Після цього він мав продовжити серію підпалів на території Житомира.

Однак Служба безпеки зірвала ворожі плани. Під час обшуків у фігуранта було вилучено саморобну запалювальну суміш та мобільний телефон, який він використовував для фільмування злочину та спілкування з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ полює на російських агентів

До цього правоохоронці затримали рецидивіста у Рівному. Чоловік, на замовлення ФСБ, підпалив службовий пікап ЗСУ.

Також затримано поплічницю РФ, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії та готувала масштабнішу диверсію - підпал будівлі ТЦК.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала поплічницю ФСБ у Миколаївській області, яка наводила ворожий вогонь артсистем на Очаків.