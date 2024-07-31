В Україні вже понад 700 боржників за комунальні послуги – "Опендатабот"

Від початку повномасштабного вторгнення боргів за комуналку побільшало на третину за даними Єдиного реєстру боржників. Найбільше неплатників зосереджено у Дніпропетровській та Харківській областях. А найчастіше позиваються в суд через борги за опалення та воду, повідомляє Опендатабот.

Нині в Україні налічується 701 тис. проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Від початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%. Так, станом на лютий 2022 в реєстрі було 512 359 проваджень через несплату комунальних послуг.

Наприкінці минулого року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 659 684 боргів за комуналку. За пів року їх кількість зросла на 6,3% та сягнула 701 051 провадження.

Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області — понад 100 тис. проваджень або 14,3% від загальної кількості. Далі за рейтингом Харківська та Донецька область — 94,8 тис. та 79,7 тис. відповідно.

36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тис. На другому зі значним відривом находяться борги за водопостачання — 18,6% або 130,2 тис. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тис. або 9,7%.

За які ще комунальні послуги боргують українці:

Житлове обслуговування — 67,1 тис. або 9,6%;

Газопостачання — 59,7 тис. або 8,5%;

Вивіз відходів — 7,6 тис. або 1,1%;

Ще у 15,6% випадків визначити сферу стягувача не вдалося. Це близько 109 тис боргів.

Від початку повномасштабної війни в Україні діяв мораторій на примусове стягнення та відключення від мереж боржників по комуналці. У 2024 році цей мораторій було скасовано. Наразі обмеження діє лише у випадку, якщо будинок споживача був пошкоджений внаслідок воєнних (бойових) дій.