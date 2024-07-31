У ОП назвали ключові фактори у боротьбі з російським терором

У Офісі президента України назвали ключові фактори у боротьбі з російським терором. Мова йде про посилення ППО та знищення авіації ворога, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Наш небесний щит з міцної протиповітряної оборони і далекобійність зброї – це рецепт проти російського терору", - зазначив Єрмак.

За його словами, знищення авіації ворога, яка наносить удари по Україні, також є пріоритетом. Він також додав, що з часом українські війська зможуть знищити її всюди, незалежно від місця дислокації.

Атака дронів 31 липня

Цієї ночі російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе, під ударом, зокрема, була столиця.

КМВА назвала атаку наймасованішою з початку року. За словами місцевої влади, на підступах до столиці було знищено близько 40 "Шахедів". Повідомляється про дві хвилі атаки, проте жоден безпілотник не досяг цілі.