Уночі в Білорусь залетіли 5 "Шахедів", один пролетів 250 км – "Гаюн"
Щонайменше 5 російських безпілотників "Шахед" вторглися в ніч на 31 липня в Білорусь. Один із них пролетів над її територією понад 250 км. Про це пише білоруський моніторинговий канал "Беларускі Гаюн", повідомляє Українська правда.
"У ніч із 30 на 31 липня стався наймасовіший захід "Шахедів" у повітряний простір Білорусі за весь період моніторингу. За інформацією "Беларускі Гаюн", загалом за минулу ніч у Білорусь залетіло не менше ніж п'ять дронів-камікадзе типу "Шахед", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що перший "Шахед" зайшов у Білорусь приблизно о 23:20 у районі с. Асаревичі. ВПС Білорусі з аеродрому "Барановичі" підняли винищувач, який понад годину літав по всьому південному сходу країни поблизу прикордоння.
Дрони-камікадзе вторглися в повітряний простір Білорусі в районі смт. Лоїв, с. Асаревичі та с. Кірове.
"Більшість дронів після заходу одразу йшли вглиб Поліського радіаційно-екологічного заповідника і далі назад в Україну, але один із дронів пролетів Білоруссю понад 260 км, аж до м. Столін (Брестська обл.)", - пише "Беларускі Гаюн".
Нагадаємо, в ніч на 31 липня білоруські моніторингові канали писали, що в країні через можливу загрозу підняли винищувач.
13 липня "Шахед" зайшов у Білорусь о 3 годині ночі і пролетів понад 350 кілометрів. Для перехоплення підіймали вертоліт і винищувач.