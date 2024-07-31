В Євросоюзі прокоментували вбивство лідера ХАМАС – The Guardian

Європейські лідери ще не відреагували публічно на новину про вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії, але високопосадовець ЄС, який говорив на умовах анонімності, попередив про ризики ескалації. Про це пише видання The Guardian, повідомляє Європейська правда.

Хоча Ізраїль не заявляв про вбивство Ганії, ця подія розглядається в регіоні як демонстрація рішучості Тель-Авіва знищити ХАМАС як військову загрозу, сказав посадовець.

Він також вказав на вбивство командира "Хезболли" Фуада Шукура в Бейруті і нещодавні удари по порту Ходейда в Ємені, де Ізраїль атакував об’єкти хуситів.

"Все це є чітким попередженням Тегерану і всім його маріонеткам на Близькому Сході, що Ізраїль не боїться завдавати по них подальші смертоносні удари, якщо вони будуть продовжувати кидати йому виклик.

Це збільшує ризики дуже небезпечної ескалації, але це також підштовхує світові держави до активізації зусиль щодо тиску на всі сторони конфлікту з метою уникнення тотальної війни" , – додав посадовець.

Одного з лідерів палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ганію убили 31 липня вранці у столиці Ірану. 62-річний Ганія був багаторічним політичним лідером ХАМАС.