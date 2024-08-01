ЗМІ: У Росії звільнили журналіста Гершковича, він повернеться до США

Журналіст американського видання The Wall Street Journal Еван Гершкович звільнений з ув'язнення в Російській Федерації, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Зазначається, що завтра Гершкович повернеться до Сполучених Штатів.

Великий обмін ув'язненими

Днями Словенський телеканал N1 анонсував підготовку великого обміну ув'язненими між США, Німеччиною та Росією і Білоруссю.

Один із кандидатів на обмін - американський журналіст Еван Гершкович. Нещодавно російський суд присудив йому 16 років позбавлення волі через начебто збір інформації для спецслужб США про виробника танків у Єкатеринбурзі.

Крім того, з російських колоній та СІЗО зникла низка політв'язнів. Серед них - опозиціонер Ілля Яшин, якого у грудні 2022 року засудили до 8,5 років колонії.