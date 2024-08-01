МВС: В Україні з 1 серпня видаватимуть водійські права нового зразка

Сервісні центри МВС з 1 серпня 2024 року видаватимуть бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони матимуть додаткові елементи захисту, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, повідомляє прес-служба МВС.

"На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів" , - сказав Рудик.

Представник МВС повідомив про ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються. Це QR-код, що розміщений у правому нижньому куті, який містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи.

"Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру - серія, номер документа та дані про транспортний засіб" , - розповів він.

Як зазначили в прес-службі МВС, всі документи, видані раніше в сервісних центрах МВС, залишаються дійсними і громадяни можуть продовжувати ними користуватися. Однак, за бажанням, можуть звернутись сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів.

Рудик розповів, що Головний сервісний центр МВС активно співпрацює з Кіберполіцією у протидії виготовленню фальшивих документів.