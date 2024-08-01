США можуть обмежити доступ Китаю до чипів для ШІ – Bloomberg

США розглядає можливість введення обмежень на доступ Китаю до мікросхем пам'яті для штучного інтелекту та обладнання для їх виробництва вже наступного місяця.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Обмеження спрямовані на те, щоб компанії Micron Technology (США), SK Hynix і Samsung Electronics (Південна Корея) не постачали китайським фірмам так звані мікросхеми з високою пропускною здатністю (HBM). Ці три компанії є лідерами світового ринку HBM-чипів.

Адміністрація Байдена працює над кількома обмеженнями, спрямованими на утримання критичних технологій від китайських виробників, включаючи обмеження на продаж обладнання для виробництва чіпів. Нові правила стосуватимуться мікросхем пам'яті для штучного інтелекту.

За словами джерел, якщо обмеження будуть введені, вони зачеплять чіпи HBM2 та більш сучасні моделі, включаючи HBM3 і HBM3E, а також обладнання для їх виробництва. Чипи HBM необхідні для роботи прискорювачів штучного інтелекту, таких як ті, що пропонують Nvidia і AMD.

Втім, незрозуміло, якими повноваженнями США скористаються для обмеження південнокорейських компаній.

Одним із варіантів є правило про прямий іноземний продукт (FDPR), яке дозволяє Вашингтону вводити контроль над продуктами іноземного виробництва, що використовують навіть незначну кількість американських технологій. І SK Hynix, і Samsung використовують програмне забезпечення та обладнання для проектування чипів від американських компаній Cadence Design Systems і Applied Materials.