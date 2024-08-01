Бізнес очікує подальшого зростання цін та дефіциту кадрів – опитування НБУ

Бізнес у липні 2024 року дещо пом’якшив оцінки ділової активності. Однак керівники підприємств очікують подальше зростання цін та скорочення чисельності працівників.﻿ Про це свідчать дані опитування НБУ, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) в липні зріс до 44,4 пунктів (у червні - 43,6).

"Адаптивність до проблем із енергопостачанням, стабільна робота морського коридору, стійкі інфляційні очікування, пом’якшення валютних обмежень, а також сезонний фактор мали позитивний вплив на очікування бізнесу" , - йдеться в повідомленні.

Водночас погіршення безпекової ситуації, ризик подальших терактів проти критичної інфраструктури та тривале її відновлення, погіршення курсових очікувань та значний дефіцит кваліфікованих кадрів залишалися стримуючими чинниками. Вони ускладнювали економічну активність підприємств усіх секторів, що беруть участь у щомісячних опитуваннях НБУ.

На тлі посилення очікувань щодо темпів зростання закупівельних цін, підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, продовжують прогнозувати подальше здорожчання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Ситуація на ринку праці залишається складною. Лише керівники будівельних підприємств очікували на збереження чисельності працівників на рівні попереднього місяця. Респонденти промисловості та сфери послуг прогнозували скорочення персоналу, хоча й дещо нижчими темпами, ніж у попередньому місяці. Найстриманіші оцінки надали керівники торговельних підприємств, зазначили в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 23 липня 2024 року. В опитуванні взяло участь 435 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, НБУ в липні покращив прогноз зростання економіки України у 2024 році з 3,0% до 3,7%. Це зумовлено кращими результатами І кварталу та очікуваним розширенням бюджетних стимулів, а також розбудовою розподіленої генерації, у тому числі за підтримки масштабних програм кредитування.