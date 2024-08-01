Майже 80% українців заявили про втрату друзів чи знайомих на війні

У травні 2024 року три чверті (77%) українців заявили про втрату друзів внаслідок війни. Цей відсоток зростає з кожним опитуванням. Про це свідчать дані опитування, яке провів Національний демократичний інститут (НДІ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Крім того, у травні 22% опитаних повідомили, що втратили члена сім'ї.

Більшість українців очікують тривалої війни. Зокрема, 18% вважають, що вона триватиме від одного до двох років, 17% - від двох до п’яти років, а 8% - понад п’ять років. Тільки 22% заявили, що війна закінчиться протягом року.

Більше половини (57%) вважають, що Україна повинна вступати у переговори з Росією задля спроби досягнення миру, що є поверненням до результатів травня 2022 року, коли 59% заявляли про бажання України вести переговори.

Водночас українці готові до переговорів лише з чіткими умовами: 60% не готові поступатися Кримом та частинами Сходу України, 77% вважають неприйнятними переговори на основі територіального статус-кво, а 74% і 76% відповідно відкидають російські вимоги відмовитися від членства в НАТО або ЄС як ціну за мир.

Загальнонаціональне телефонне опитування 8 - 25 травня 2024 року серед 2 508 українців. Польові роботи проводилися Київським міжнародним інститутом соціології КМІС.