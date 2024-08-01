У Євросоюзі набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Закон про штучний інтелект (European Artificial Intelligence Act) має гарантувати безпеку і дотримання основних прав громадян у процесі розвитку технологій штучного інтелекту.

Серед іншого, закон передбачає, що користувачів мають зрозуміло попереджати про взаємодію з чат-ботами, а не живою людиною, і позначати контент, згенерований штучним інтелектом.

Системи ШІ, які будуть визначені як ризикові, повинні будуть дотримуватися додаткових правил та забезпечувати людський нагляд за "рішеннями" ШІ. Йдеться, зокрема, про використання технології у рекрутингу, оцінці можливості надання кредиту тощо.

Прописується заборона на системи ШІ, які становлять загрозу для фундаментальних прав, у тому числі такі, що можуть використовуватись для маніпулювання поведінкою, уможливлюють створення "соціального рейтингу" державними органами чи компаніями.

Біометричні системи можуть забороняти для деяких типів використання, зокрема, системи розпізнавання емоцій на робочому місці, а також системи, що категоризують осіб чи забезпечують біометричну ідентифікацію у реальному часі в інтересах служб правопорядку, окрім деяких винятків.

Закон передбачає, що до 2 серпня 2025 року країни-члени мають визначити орган у національній системі, який буде здійснювати нагляд за дотриманням даного законодавства.

На рівні ЄС це буде Офіс з питань штучного інтелекту (AI Office), а також три дорадчі органи – Європейське правління з питань ШІ (European Artificial Intelligence Board), рада незалежних експертів, що може подавати сигнали про ризики, які помітила, а також дорадчий форум, що включатиме широке коло зацікавлених сторін.

Штрафи для компаній за ігнорування вимог законодавства можуть сягати до 7% від глобального річного обороту, за подання неточної інформації – до 1,5%.

Більшість правил у рамках закону почнуть застосовуватися з 2 серпня 2026 року, а заборона систем ШІ, які вважають неприйнятно ризиковими – вже через шість місяців. Правила щодо так званих моделей ШІ загального призначення почнуть застосовуватися через 12 місяців.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив закон у березні 2024 року.

У липні 2024 року регуляторні органи США, Євросоюзу та Великої Британії підписали спільну заяву щодо забезпечення ефективної конкуренції у сфері штучного інтелекту (ШІ), в якій викладено принципи захисту споживачів.