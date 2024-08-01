Президент Латвії закликав обмежити участь Угорщини у Шенгенській зоні

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що якщо політика Угорщини не зміниться, варто працювати над обмеженням її участі в Шенгенській зоні. З посиланням на lsm.lv, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, глави МЗС і МВС Латвії вже звернулися до інституцій Європейського Союзу, щоб домогтися розгляду на раді міністрів ЄС питання про дотримання правил Шенгенської зони.

"Я б не був настільки наївний і емоційний, щоб говорити про виключення Угорщини з Євросоюзу або НАТО.

Немає такого механізму. Але обмеження участі Угорщини в Шенгенській зоні, якщо її політика не зміниться – один із найважливіших засобів, над яким Латвії та країнам-однодумцям доведеться працювати. Ця робота почалася" , - зазначив Рінкевичс.

Латвійський лідер зазначив, що ЄС і НАТО наразі не підтримають радикальні кроки щодо Угорщини.



