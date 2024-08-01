Керівник Shell вважає, що енергокриза в Європі закінчилася

Генеральний директор Shell Ваель Саван вважає, що енергетична криза в Європі нарешті закінчилася. Про це пише Financial Times, повідомляє Економічна правда.

Керівник британського нафтового гіганта зазначив, що ринкові ціни та волатильність повертаються до рівня перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Ми побачили, що в цьому кварталі в енергетичному комплексі, можливо, більше, ніж у будь-якому з попередніх за останній час, ми повертаємося до нормалізованих цін і рівня маржі, які були до 2022 року" , – сказав Саван.

Ціни на газ, сиру нафту та електроенергію знизилися і стали стабільнішими, додав він.

"Ми створюємо простір, щоб мати більше грошей і вирішувати, що ми хочемо з ними робити. І ми продовжуємо готувати себе до того, що, я впевнений, буде нелінійним, нестабільним енергетичним переходом. Ми прагнемо зберігати послідовність не тільки в добрі часи, а й у деякі з складніших часів" , – сказав він.

Нагадаємо, Shell повідомила про прибуток у другому кварталі в розмірі $6,3 млрд, що на 19% менше, ніж за попередні три місяці, оскільки маржа нафтопереробки та торгівля нафтою і газом знизилися.

Компанія Shell Plc прогнозує збитки у розмірі до 2 мільярдів доларів у другому кварталі цього року через затримку будівництва біопаливної фабрики у Нідерландах та проблеми з хімічним заводом у Сінгапурі.