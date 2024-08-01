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Туреччина повідомила про обмін 26 ув'язнених із семи країн

Туреччина повідомила про обмін 26 ув'язнених із семи країн
Фото: Рixabay

У рамках багатостороннього обміну, який відбувається у Туреччині у четвер, 1 серпня, взяли участь 26 ув'язнених із семи країн. Про це пише агентство Anadolu Ajansі з посиланням на турецьку розвідку, повідомляє Новое время.

Турецьке інформаційне телебачення NTV зазначає, що в обміні взяли участь ув’язнені з США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі. За даними журналістів, десять заручників, серед яких двоє дітей, поїдуть у Росію, 13 заручників до Німеччини й троє - у США.

Телеканал TRT Hader стверджує, що засуджені з різних країн прибули на семи літаках.

The Insider опублікував повний список ув’язнених, яких звільнила Росія. Серед звільнених політв'язнів:

  • Еван Гершкович,
  • Володимир Кара-Мурза,
  • Лілія Чанишова,
  • Ілля Яшин,
  • Ксенія Фадєєва,
  • Андрій Пивоваров,
  • Пол Вілан,
  • Алсу Курмашова,
  • Олег Орлов,
  • Олександра Скочиленко,
  • Демурі Воронін,
  • Кевін Лік,
  • Ріко Крігер,
  • Патрік Шебель,
  • Герман Мойжес,
  • Вадим Останін.

Західні країни погодилися віддати:

  • Вадима Красікова (з Німеччини),
  • Артема Дульцева (зі Словенії),
  • Ганну Дульцеву (зі Словенії),
  • Михайла Мікушина (з Норвегії),
  • Павла Рубцова (з Польщі),
  • Романа Селезньова (із США),
  • Владислава Клюшина (із США),
  • Вадима Конощенка (із США).

Раніше Радіо Свобода писало, що кілька росіян, засуджених за злочини у США, зникли з бази даних американських в’язниць. Це сталося на тлі зникнення з російських колоній одразу кількох політичних в’язнів.

Видання Агентство зазначало, що з регіонів, де перебували в ув’язненні, останніми днями вилетіли вісім літаків президентського льотного загону Россия та також пов’язує це з можливим масовим обміном.

Словенський телеканал N1 також писав, що 31 липня може відбутися обмін полоненими між Росією, Білоруссю, Німеччиною та США.

Повідомлялося, що учасником обміну може бути й журналіст WSJ Еван Гершкович.

Росія ж в рамках обміну може отримати співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Красикова.

30 липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про помилування громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого засудили до смертної кари у справі про вибух на залізничній станції Озерище неподалік Мінська в жовтні 2023 року.

Цього ж дня російські правозахисники зазначали, що з колоній і СІЗО у РФ за два дні зникли шість політв'язнів. Їх, імовірно, етапували. Також правозахисники припускали, що РФ може готувати обмін.

Російські ЗМІ повідомляли, що 1 серпня російський літак Ан-148, який раніше країна-агресорка використовувала для обміну ув’язненими із Заходом, вилетів із Москви до Калінінграда. Там могло знаходитись від 20 до 30 осіб.

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