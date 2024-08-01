Туреччина повідомила про обмін 26 ув'язнених із семи країн
У рамках багатостороннього обміну, який відбувається у Туреччині у четвер, 1 серпня, взяли участь 26 ув'язнених із семи країн. Про це пише агентство Anadolu Ajansі з посиланням на турецьку розвідку, повідомляє Новое время.
Турецьке інформаційне телебачення NTV зазначає, що в обміні взяли участь ув’язнені з США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі. За даними журналістів, десять заручників, серед яких двоє дітей, поїдуть у Росію, 13 заручників до Німеччини й троє - у США.
Телеканал TRT Hader стверджує, що засуджені з різних країн прибули на семи літаках.
The Insider опублікував повний список ув’язнених, яких звільнила Росія. Серед звільнених політв'язнів:
- Еван Гершкович,
- Володимир Кара-Мурза,
- Лілія Чанишова,
- Ілля Яшин,
- Ксенія Фадєєва,
- Андрій Пивоваров,
- Пол Вілан,
- Алсу Курмашова,
- Олег Орлов,
- Олександра Скочиленко,
- Демурі Воронін,
- Кевін Лік,
- Ріко Крігер,
- Патрік Шебель,
- Герман Мойжес,
- Вадим Останін.
Західні країни погодилися віддати:
- Вадима Красікова (з Німеччини),
- Артема Дульцева (зі Словенії),
- Ганну Дульцеву (зі Словенії),
- Михайла Мікушина (з Норвегії),
- Павла Рубцова (з Польщі),
- Романа Селезньова (із США),
- Владислава Клюшина (із США),
- Вадима Конощенка (із США).
Раніше Радіо Свобода писало, що кілька росіян, засуджених за злочини у США, зникли з бази даних американських в’язниць. Це сталося на тлі зникнення з російських колоній одразу кількох політичних в’язнів.
Видання Агентство зазначало, що з регіонів, де перебували в ув’язненні, останніми днями вилетіли вісім літаків президентського льотного загону Россия та також пов’язує це з можливим масовим обміном.
Словенський телеканал N1 також писав, що 31 липня може відбутися обмін полоненими між Росією, Білоруссю, Німеччиною та США.
Повідомлялося, що учасником обміну може бути й журналіст WSJ Еван Гершкович.
Росія ж в рамках обміну може отримати співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Красикова.
30 липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про помилування громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого засудили до смертної кари у справі про вибух на залізничній станції Озерище неподалік Мінська в жовтні 2023 року.
Цього ж дня російські правозахисники зазначали, що з колоній і СІЗО у РФ за два дні зникли шість політв'язнів. Їх, імовірно, етапували. Також правозахисники припускали, що РФ може готувати обмін.
Російські ЗМІ повідомляли, що 1 серпня російський літак Ан-148, який раніше країна-агресорка використовувала для обміну ув’язненими із Заходом, вилетів із Москви до Калінінграда. Там могло знаходитись від 20 до 30 осіб.