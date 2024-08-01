У рамках багатостороннього обміну, який відбувається у Туреччині у четвер, 1 серпня, взяли участь 26 ув'язнених із семи країн. Про це пише агентство Anadolu Ajansі з посиланням на турецьку розвідку, повідомляє Новое время.

Турецьке інформаційне телебачення NTV зазначає, що в обміні взяли участь ув’язнені з США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі. За даними журналістів, десять заручників, серед яких двоє дітей, поїдуть у Росію, 13 заручників до Німеччини й троє - у США.

Телеканал TRT Hader стверджує, що засуджені з різних країн прибули на семи літаках.

The Insider опублікував повний список ув’язнених, яких звільнила Росія. Серед звільнених політв'язнів:

Еван Гершкович,

Володимир Кара-Мурза,

Лілія Чанишова,

Ілля Яшин,

Ксенія Фадєєва,

Андрій Пивоваров,

Пол Вілан,

Алсу Курмашова,

Олег Орлов,

Олександра Скочиленко,

Демурі Воронін,

Кевін Лік,

Ріко Крігер,

Патрік Шебель,

Герман Мойжес,

Вадим Останін.

Західні країни погодилися віддати:

Вадима Красікова (з Німеччини),

Артема Дульцева (зі Словенії),

Ганну Дульцеву (зі Словенії),

Михайла Мікушина (з Норвегії),

Павла Рубцова (з Польщі),

Романа Селезньова (із США),

Владислава Клюшина (із США),

Вадима Конощенка (із США).

Раніше Радіо Свобода писало, що кілька росіян, засуджених за злочини у США, зникли з бази даних американських в’язниць. Це сталося на тлі зникнення з російських колоній одразу кількох політичних в’язнів.

Видання Агентство зазначало, що з регіонів, де перебували в ув’язненні, останніми днями вилетіли вісім літаків президентського льотного загону Россия та також пов’язує це з можливим масовим обміном.

Словенський телеканал N1 також писав, що 31 липня може відбутися обмін полоненими між Росією, Білоруссю, Німеччиною та США.

Повідомлялося, що учасником обміну може бути й журналіст WSJ Еван Гершкович.

Росія ж в рамках обміну може отримати співробітника секретного відділу ФСБ Вадима Красикова.

30 липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про помилування громадянина Німеччини Ріко Крігера, якого засудили до смертної кари у справі про вибух на залізничній станції Озерище неподалік Мінська в жовтні 2023 року.

Цього ж дня російські правозахисники зазначали, що з колоній і СІЗО у РФ за два дні зникли шість політв'язнів. Їх, імовірно, етапували. Також правозахисники припускали, що РФ може готувати обмін.

Російські ЗМІ повідомляли, що 1 серпня російський літак Ан-148, який раніше країна-агресорка використовувала для обміну ув’язненими із Заходом, вилетів із Москви до Калінінграда. Там могло знаходитись від 20 до 30 осіб.