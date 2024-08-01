КМДА просить Кабмін терміново відреставрувати міст Патона

Міська влада звернулася до Уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона. За 2 роки не провели жодних робіт.﻿ З посиланням на пресслужбу КМДА, повідомляє Економічна правда.

Міська влада звернулася до Уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через р. Дніпро для уникнення аварійних ситуацій.

В повідомленні нагадують, що за наполяганням Уряду, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури місто передало міст Патона для ремонту у проєкт "Велике будівництво".

Замовником цих робіт визначено Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області. І в січні 2023 року "Київавтодор" передав функції замовника Службі.

Зазначається, що столична адміністрація неодноразово зверталася до профільного Міністерства з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту. Однак протягом 2 років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено.

Разом із тим, фахівці міського КП "Киїаватошляхміст" проводять цілодобовий моніторинг технічного стану споруди та виконують комплекс робіт з її експлуатаційного утримання.