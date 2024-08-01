У Кремлі відреагували на ідею участі РФ у Саміті миру та можливість переговорів

Прессекретар правителя країни-агресора Дмитро Пєсков заявив, що Росія начебто "відкрита" для переговорів щодо припинення війни в Україні, але не довіряє українській владі і наразі Саміту миру за участю РФ не готується.﻿﻿ З посиланням на пропагандистів "РИА Новости", "ТАСС", повідомляє Українська правда.

За словами Пєскова, кремлівський лідер Володимир Путін начебто "неодноразово декларував", що РФ відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні.

Прессекретар Путіна також висловив готовність "розмовляти" з української владою, але їй, на думку Кремля, "довіряти не можна". Також Пєсков поскаржився, що "Росія бачить невиразне міркування про можливість переговорів, за якими потім не слідує конкретика".

Говорячи щодо ідеї участі РФ у другому Саміті миру, Пєсков зазначив, що "ніякого саміту за участю Росії поки що не готується" .

Перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що більшість країн світу хочуть, щоб Росія брала участь у другому Саміті миру, а тому "Україна не може бути проти цієї ініціативи".