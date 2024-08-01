У Туреччині спустили на воду другий український корвет

Другий український корвет класу Ada Гетьман Іван Виговський (F-212) спустили на воду на корабельні турецької компанії Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM). Про це поінформувало видання Clash Report у соцмережі Х, повідомляє Корреспондент.

Серед присутніх на церемонії були - міністр оборони України Рустем Умеров, командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, народний депутат, Герой України Мустафа Джемілєв, перша леді України Олена Зеленська та інші.

Довжина корабля 100 метрів, ширина 14,40, осадка 3,90 метрів, повна водотоннажність 2340 тонн, максимальна швидкість 30 вузлів.

Судно оснащено найсучаснішим радіообладнанням, артилерійським і ракетним озброєнням, включно з протикорабельними ракетами Гарпун. На ньому також передбачено ангар для базування вертольота.

Перший корвет, який названо на честь Івана Мазепи, вже готовий і проходить випробування в Чорному морі. Корабель стане флагманом Військово-морських сил України.

Іван Виговський (1608-1664) - український військовий і державний діяч, гетьман Війська Запорозького з 1657 по 1659 роки. Наступник Богдана Хмельницького, який спробував різко змінити зовнішньополітичний курс Гетьманщини в бік Речі Посполитої.

Виговський в українські історіографії відомий як поборник перетворення Речі Посполитої на триєдину державу (Королівство Польське, Велике князівство Литовське, Велике князівство Руське), проєкт якої був описаний у Гадяцькому договорі (1658).