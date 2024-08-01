Другий Саміт миру має зупинити бойові дії - Єрмак

Україна прагне провести другий саміт лідерів, що запланований на листопад цього року, щоб прокласти шлях до припинення бойових дій. Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

Організацію саміту доручено саме Єрмаку, зазначає ЗМІ. Завдання цього заходу полягає в "досягненні справедливого мирного врегулювання після того, як перша зустріч у Швейцарії в червні не змогла залучити на свій бік ключові країни Глобального Півдня".

"Найголовніше очікування від другого саміту - це те, що він сформує основні передумови для припинення бойових дій. Нам потрібно якомога швидше покласти край цій війні, щоб домогтися справедливого миру" , - заявив Єрмак.

Він стверджує, що зустріч відбудеться в країні Глобального Півдня, ймовірно, на Близькому Сході.

Вирішальне значення для України має забезпечення участі Китаю в цій зустрічі. Єрмак назвав Пекін є "великим гравцем, який дійсно здатний впливати на Росію".