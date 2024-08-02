Обмін з РФ: Німеччина не помилувала кілера Красікова, а депортувала
Влада Німеччини не помилувала вбивцю Вадима Красікова, якого обміняла у Росію, його було депортовано з країни. Про це пише німецьке видання Die Welt, повідомляє Українська правда.
За законами Німеччини випустити на свободу засудженого до довічного ув'язнення можна тільки через 15 років відбування покарання. Красиков провів у в'язниці лише три роки.
Die Welt пише, що ще один спосіб вийти на свободу за довічного ув'язнення - помилування президента, однак прохання від Красікова не надходило. Також це могло вдарити по іміджу керівництва країни, йдеться в дописі.
Саме тому влада ФРН вирішила використати третій спосіб - депортувати Красікова.
Як зазначає видання, Красіков був депортований за рішенням імміграційної служби міста в Нижній Баварії, де знаходилася його в'язниця.
Федеральний генпрокурор висловився проти звільнення росіянина, проте міністр юстиції скористався правом вплинути на підсумкове рішення. Після цього Красикова випустили на свободу.
Красіков - колишній співробітник ФСБ, якого в Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.
Нагадаємо:
- У четвер Туреччина офіційно підтвердила обмін 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.
- Серед іншого, звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера та російського опозиціонера Іллю Яшина.
- Серед звільнених російський вбивця Вадим Красіков та арештований російським режимом опозиціонер Володимир Кара-Мурза.
- У Росію пізно ввечері повернулися 8 росіян: Вадим Соколов (Красіков), Владислав Клюшин, Артем і Ганна Дульцеви, Павло Рубцов, Вадим Конощонок, Михайло Мікушин, Роман Селезньов (а також діти). Російський лідер Володимир Путін зустрів вбивцю Красікова словами "Здорово".