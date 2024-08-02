Обмін з РФ: Німеччина не помилувала кілера Красікова, а депортувала

Влада Німеччини не помилувала вбивцю Вадима Красікова, якого обміняла у Росію, його було депортовано з країни.﻿﻿ Про це пише німецьке видання Die Welt, повідомляє Українська правда.

За законами Німеччини випустити на свободу засудженого до довічного ув'язнення можна тільки через 15 років відбування покарання. Красиков провів у в'язниці лише три роки.

Die Welt пише, що ще один спосіб вийти на свободу за довічного ув'язнення - помилування президента, однак прохання від Красікова не надходило. Також це могло вдарити по іміджу керівництва країни, йдеться в дописі.

Саме тому влада ФРН вирішила використати третій спосіб - депортувати Красікова.

Як зазначає видання, Красіков був депортований за рішенням імміграційної служби міста в Нижній Баварії, де знаходилася його в'язниця.

Вадим Красиков. Фото: echofm.online

Федеральний генпрокурор висловився проти звільнення росіянина, проте міністр юстиції скористався правом вплинути на підсумкове рішення. Після цього Красикова випустили на свободу.

Красіков - колишній співробітник ФСБ, якого в Німеччині засудили до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

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