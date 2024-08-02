У мережі з'явилися знімки позицій ППО окупантів у Балаклаві після нічних вибухів

В районі окупованої Балаклави у Криму сталися пожежі на позиціях російської військової частини протиповітряної оборони. Це відбулося після серії вибухів на півострові через повітряну атаку цієї ночі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Кримський вітер".

Йдеться про пожежі на позиції ракетної частини російських загарбників у Балаклаві.

На це вказують дані моніторингової групи "Кримського вітру" та супутникові знімки.

Також вказується, що час 1.57-2.20 "збігається з часом атаки на Севастополь".

При цьому "Кримський вітер" звертає увагу, що загоряння може бути "як після пусків ракет, і після влучань".

Вибухи в Криму вночі 2 серпня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі на захопленому російськими окупантами українському Криму пролунали вибухи. В мережі повідомлялося, що гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі.

Представники окупаційної "адміністрації" заявляли про атаку безпілотників та ракетний удар по Севастополю. Так, місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв стверджував, що нібито "масовану атаку" було відбито.

Також він розповів про падіння уламків повітряних цілей у районах низки вулиць у Севастополі, та що фугасна частина ракети ATACMS, збитої ППО, пробила дах дев'ятиповерхівки та застрягла на технічному поверсі.