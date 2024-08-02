У НБУ спрогнозували, яким буде дефіцит електроенергії найближчими роками
Упродовж ІІ кварталу 2024 року ризик подальших втрат енергетичної інфраструктури реалізувався. Через це НБУ погіршив оцінки дефіциту електроенергії на прогнозному горизонті, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2024 року).
Як зазначили в НБУ, цілеспрямовані обстріли Росією української енергетичної інфраструктури, які тривали впродовж 2024 року - як генерації, так і передавальних потужностей - зумовили суттєве збільшення втрат в енергосистемі та, відповідно, довший час відключень е/е. Насамперед постраждала маневрова генерація, тобто ТЕС та ГЕС.
"Як і очікувалося, суттєвий дефіцит виник уже в ІІ кварталі, а на початку ІІІ кварталу поглибився через спекотну погоду та подальші руйнування. Водночас відновлення втрачених потужностей та/або побудова нових вимагає значного часу та обсягів фінансування", - йдеться в огляді.
У результаті припущення НБУ щодо дефіциту е/е суттєво погіршені на 2024–2026 роки: більше 7% у 2024 році (попередня оцінка - 5%), близько 8% у 2025 році (попередня оцінка - 4%) та близько 5% у 2026 році (не очікувалося дефіциту).
Наслідки дефіциту
Як зазначили в НБУ, тривалі відключення е/е в ІІ кварталі призвели до помітного погіршення ділових і споживчих настроїв та послаблення економічної активності в низці секторів, насамперед енергоємних, потреби яких складно забезпечити засобами автономного живлення (окремі напрями харчової промисловості, тваринництва, важкої промисловості).
Водночас загалом бізнес і населення краще пристосовані до дефіциту е/е, ніж у 2022–2023 роках. Крім того, частина потреб в е/е була покрита нарощуванням її імпорту. Разом з іншими чинниками це дало змогу зберегти позитивну динаміку функціонування низки секторів у ІІ кварталі 2024 року, зокрема металургії та транспорту, йдеться в огляді.
"Більші дефіцити е/е, ніж раніше очікувалося, стримуватимуть зростання ВВП на всьому прогнозному горизонті", - додали в НБУ.
Нагадаємо, МВФ прогнозує, що середній дефіцит електроенергії України у 2024 році становитиме на рівні близько 10%. Водночас серйозний дефіцит (до 30%), ймовірно, виникне лише у години пік.